الوزيرة تعترف: تعرّضت للتحرش الجنسي

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كشفت وزيرة خارجية السويد مارغو والستروم انها تعرضت لتحرش جنسي "من اعلى مستوى في السياسة"، مع اعلانها الانضمام الى حملة "انا ايضا" على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت والستروم لوكالة "تي تي" السويدية للانباء "استطيع ان اؤكد ان هذا يحصل على اعلى مستوى في السياسة وقد مررت بهذه التجربة شخصيا".

واشارت الى انها لا تريد التحدث عن ذلك "بطريقة شخصية جدا"، كما انها لم تؤكد حادثة وقعت خلال اجتماع لمسؤولين أوروبيين وردت وقائعها في مذكرات احدى الصحافيات.

وقالت والستروم "يجب علينا ان نفكر بقوانيننا، وكيف يمكن تغيير السلوك العام، وماذا بامكاننا ان نفعل بالوسائل التي نمتلكها لوضع حد" للتحرش الجنسي.

وكان رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفن قد اتهم سابقا والستروم التي تتولى منصبها منذ عام 2014 باتباع "دبلوماسية نسوية" للحض على احترام حقوق المرأة وحريتها كجزء من علاقات السويد الدولية.

وجمدت السعودية علاقاتها مع السويد عام 2015 بعد ان وصفتها والستروم بأنها "ديكتاتورية" وادانت طريقة التعامل مع المرأة هناك بلهجة سافرة يتجنبها المسؤولون الغربيون في تعاملهم مع المملكة.

وجمعت حملة "انا ايضا" على تويتر وفيسبوك آلاف الشهادات الشخصية لنساء تعرضن للتحرش والاساءات الجنسية بعد الكشف عن تاريخ من هذه التجاوزت للمنتج الهوليوودي هارفي واينستين.

المصدر: الديار