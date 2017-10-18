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إغتصب زميلته وحاول قتلها لإخفاء جريمته!

18
OCTOBER
2017
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أقدم أحد العاملين في فندق بشرم الشيخ على اغتصاب زميلته ومحاولة قتلها خلال الاحتفال بعيد ميلادها.

 

وفي التفاصيل فإن الجاني توجه إلى مكان سكن زميلته الموظفة الروسية وتدعى "ماريا" ليهنئها بمناسبة عيد ميلادها وبعد سماحها له بالدخول أصر على إعداد عصير لها، وضع داخله أقراصا مخدرة ثم قام باغتصابها وحاول خنقها أيضاً ليخفي جريمته لكنها بقيت على قيد الحياة لحسن الحظ وقامت بالإبلاغ عنه بعد نقلها إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي.

 

وقد أثبت التقرير الطبي للمستشفى واقعة الاغتصاب، وتبين بالتحاليل وجود آثار مادة مخدرة في دم المجني عليها، كما أكدت آثار الجروح برقبتها تعرضها لمحاولة خنق.

 

وما لبث أن تم إلقاء ألقي القبض على الجاني، وتم حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

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