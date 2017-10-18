فيديو: طيار يطلب من الركاب تلاوة صلواتهم الأخيرة.. كيف نجوا بأعجوبة بعدما رأوا الموت بأعينهم؟

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مر ركاب طائرة متجهة من أستراليا إلى بالي، بلحظات عصيبة، بعد أن فقدت الطائرة الضغط وانخفضت بوتيرة سريعة.

وانخفضت الطائرة التابعة لخطوط AirAsia، نحو 7،250 متر أثناء تحليقها، خلال 9 دقائق، بحسب صحيفة Metro البريطانية.

واندلعت حالة من الذعر في الطائرة، بعدما صرخ أحد أفراد الطاقم، وبكى أمام باقي الركاب، بحسب الراكبة كلاير أسكو.

وأضافت أسكو، "فهمنا ما يحدث بالطائرة، لكننا عندما التفتنا لطاقم الطائرة حتى نطمئن من الوضع، أصبنا بالقلق أكثر نظراً لحالة الذعر التي كانت تعتريهم".

وتروي أسكو، أن الركاب بدأوا في توديع بعضهم، وإرسال الوداع لأحبائهم على الجوالات، بعدما اعتقدوا أن الطائرة لن تصل بهم إلى بر الأمان.

وأفادت CNN في تقريرٍ لها، أن كابتن الطائرة طلب مرتين من الركاب أن يصلوا، بعدما ظن أن هذه لحظاتهم الأخيرة.

وقال أحد الركاب يدعى مارك بايلي، "إن المضيفات بدأن الصريخ قائلات، طوارئ، طوارئ، ودخلن في حالة هستيرية، لم يكن هناك ذعر قبل ذلك، لكن فجأة الكل بدأ يخاف".

وكانت شركة AirAsia قد نشرت اعتذاراً أمس حول المشكلة التقنية التي تسببت في انخفاض الطائرة بهذا الشكل، والتي أجبرتها على العودة مرة أخرى بعد 25 دقيقة من إقلاعها، بحسب صحيفة Star Online.

وعادت الطائرة مرة أخرى إلى مدينة "بيرث" الأسترالية عقب انتهاء المشكلة، فيما لم يزل سبب حالة الطوارئ غير معروف حتى الآن.

(huffpost)