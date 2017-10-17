living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تحذير مخيف: قنبلة "EMP" تقتل 90 بالمئة من الأميركيين في عام

17
OCTOBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
وجه خبراء نوويون، تنبيها للمسؤولين الأميركيين إلى احتمال إطلاق كوريا الشمالية قنبلة نبض كهرومغناطيسية النووية، وقالوا إنها تنذر، في حال اللجوء إليها، بتبعات مدمرة للولايات المتحدة.
 
وتعرف قنبلة "النبض الكهرومغناطيسي" النووية اختصارا بـ"EMP"، وتعتمد على كثافة عالية للإشعاعات المنبعثة من الانفجار النووي في علو شاهق، وتؤدي إلى تعطل الأجهزة الإلكترونية في أماكن بعيدة عن موقع القصف.
 
وإذا وقع تفجير مماثل فإنه قد يؤدي إلى مصرع أكثر من 90 في المئة من الشعب الأميركي، في غضون عام واحد فقط، بحسب ورقة بحثية  للخبيرين النووين وليام غراهام وبيتر براي.
 
 وذكر الأكاديميان أن القنبلة يمكن تفجيرها من علو يتراوح بين 30 و400 كيلومتر، فوق الهدف المراد مهاجمته، وحينئذ، يحصل انقطاع في الكهرباء على نطاق واسع.
 
ويسفر الهجوم بالقنبلة المذكورة عن توقيف عمليات التبريد الضرورية في مجال الطب وحفظ الغذاء، فضلا عن تعطيل الاتصالات والمياه أي أن أراضي واسعة ستشهد شللا تاما في الخدمات.
 
وأوردت الوثيقة أن أعداء الولايات المتحدة قد يلحقون ضررا كبيرا بأراضيها، جراء تمكنهم من تطوير قنبلة نبض كهرومغناطيسية نووية، وصواريخ باليستية بعيدة المدى.
 
تحذير كوري شمالي
 
وفي غضون ذلك، نبه نائب مندوب كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة، الاثنين، إلى أن الوضع في شبه الجزيرة الكورية أضحى حرجا للغاية، وقال إن الحرب النووية "قد تندلع في أي لحظة".
 
وأضاف كيم إين ريونغ، أمام لجنة نزع السلاح في الجمعية العامة بنيويورك، أن كوريا الشمالية البلد الوحيد في العالم الذي تعرض لتهديد نووي مباشر ومتطرف من الولايات المتحدة منذ سبعينيات القرن الماضي.
 
وأكد الدبلوماسي الكوري الشمالي أن لبلاده الحق في امتلاك السلاح النووي لأجل الدفاع عن النفس، وفق ما نقلت "أسوشيتد برس".
 
وأشار ريونغ إلى ما اعتبره تصعيدا كبيرا بالمناورات العسكرية، كل سنة، من جانب الولايات المتحدة وحليفتها كوريا الجنوبية، وأورد أن الأخطر مما ذكر هو وجود مخطط أميركي للقيام بعملية سرية تسعى إلى إزاحة الرئيس كيم ي.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout