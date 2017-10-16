زوجة 'داعشي'.. زوجي أخبرني كيف أحرقوا الطيار الأردني!

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روت "ميار هيثم" البالغة من العمر نحو 30 عاما، وهي زوجة لمقاتل "داعش" فرنسي الجنسية من المغرب العربي في الأصل يدعى بلال بن مقدات، كيف أحرق تنظيم داعش الطيار الاردني معاذ الكساسبة.

ميار، التي لجأت الى مخيم للاجئين في عين عيسى شمال الرقة، حيث تقيم 18 زوجة لمقاتلي تنظيم "داعش"، الذين استسلموا لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، أشارت إلى أن زوجها أخبرها عن التعذيب اللاإنساني والقتل الوحشي، الذي يمارسه مسلحو "داعش" ، كما أخبرها كيف أُحرق الطيار الأردني، وأنه يعاني كثيرا لأنه شارك في تنفيذ ذلك.

ووفقا لميار فإن زوجها، بعد ذلك الحادث، لم يوافق على تلك الأساليب الوحشية وقال لهم إن الله وحده هو من يستطيع أخذ حياة الإنسان، وأصيب بخيبة أمل كبيرة وأراد ترك التنظيم، بالفعل كتب تلك الرسالة إلى قائد "داعش" في الرقة، وطلب منه إعادة جواز سفره، لكن الأخير رفض منحه الوثائق وأخبره أنه يمكنه ترك التنظيم لكن لن يتمكن من مغادرة الأراضي التي يسيطر عليها.

وتقول السيدة إنه مع إطلاق "قوات سوريا الديمقراطية" عملية تحرير الرقة، كان لديهم أمل في الفرار من المدينة.

المصدر : سبوتنيك