بالفيديو: 'لحظات قبل الموت'.. عطلٌ بالطائرة دفعها لهبوط سريع!

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عاش ركاب خلال رحلة على متن طائرة تابعة لشركة طيران آسيا الدولية لحظات رعب "رهيبة"، بسبب مشكل فني أصاب الطائرة.

ووصف الركاب ما عاشوه بـ"لحظات مروعة"، وذلك بعدما انخفض ضغط الهواء داخل مقصورة الطائرة بسبب خلل فني، مما دفع الطاقم إلى النزول لمسافة 20 ألف قدم بعد دقائق قليلة على انطلاق الرحلة.

ووفق ما ذكرته صحيفة "تلغراف" البريطانية، فإن الرحلة كانت متوجهة من بيرث إلى بالي، قبل أن تضطر الطائرة إلى العودة بسبب المشكلة الفنية، صباح الأحد.

وأظهر مقطع فيديو التقطه أحد الركاب لحظات الهلع التي سادت الرحلة، حيث كان الركاب يبعثون برسائل نصية إلى عائلاتهم يقولون لهم فيها "وداعا".

وقال أحد الركاب "كنا جميعا نقول وداعا لبعضنا البعض، وكان ذلك مزعجا حقا".