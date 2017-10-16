إدارة ترامب تأمر بتطبيق معايير جديدة لزيادة تأمين البريد الإلكتروني

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قالت مسؤولة كبيرة بوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستصدر اليوم الإثنين أمراً للوكالات الاتحادية بتطبيق معايير عامة لأمن البريد الإلكتروني في مسعى لزيادة حمايتها من المتسللين.

وأضافت جانيت مانفرا وكيلة وزارة الأمن الداخلي للأمن الإلكتروني متحدثة في نيويورك، أن الإدارة ستصدر أمراً ملزماً بتطبيق إجراءين للأمن الإلكتروني يهدفان إلى الحماية من محاكاة عنوان البريد الإلكتروني والخداع الإلكتروني لكشف معلومات شخصية.

وتابعت مانفرا أن الإجراءات الجديدة ستحسن أمن الحكومة الاتحادية في الفضاء الإلكتروني.

24 - رويترز