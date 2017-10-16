هكذا علمت "الأرملة البيضاء" طفلها الذبح!

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ذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن الإرهابية سالي جونز المعروفة بلقب "الأرملة البيضاء" علّمت ابنها "جو ديكسون"، البالغ من العمر 12 عاما قطع الرؤوس، باستخدام الماعز.

وأوضحت صحيفة "The Sun" أن جونز بعد انضمامها إلى تنظيم "داعش" عودت ابنها على العنف، واستخدمت في تعليمه قطع الرؤوس، الماعز بمثابة "وسيلة إيضاح".

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصادر مطلعة، أن ابن الأرملة البيضاء، منح في تنظيم "داعش" اسم حمزة حسين، وقد تميز بشخصية قوية، وكان محل تقدير كبير في أوساط المسلحين وبين أقرانه.

وقد ظهر هذا الطفل في شريط فيديو لتنظيم "داعش" أثناء عملية إعدام، أطلق خلالها النار على رأس أسير.

يذكر أن الأرملة البريطانية البيضاء وابنها، قتلا في ضربة جوية لطائرة أميركية من دون طيار في حزيران الماضي، وذلك أثناء محاولتهما الفرار من مدينة الرقة المحاصرة، من قبل وحدات القوات الكردية.

وكانت جونز قبل مقتلها، قد ترأست الجناح النسائي لمجموعة "أنور العوقلي"، التي تولت التحضير لهجمات إرهابية في الدول الغربية.