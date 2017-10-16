بالصور - مراهقة تكتشف انها حامل قبل 4 ساعات من الإنجاب!

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في حادثة غريبة من نوعها، صُدمت مراهقة بريطانية وواحدة من مشاهير شبكات التواصل الاجتماعي، بنبأ حملها قبل موعد الولادة بساعات قليلة.

وذكر موقع صحيفة "ذا صن" أن كوني ويتون، البالغة من العمر 19 عاماً وصاحبة لقب "ملكة السيلفي"، فوجئت بخبر حملها قبل 4 ساعات فقط من الولادة، وإنجابها طفلها سيث.

وقالت إنها اكتشفت حملها في الساعة التاسعة مساء وحملت سيث بين ذراعيها في تمام الساعة الواحدة، ويبدو أن مراحل الحمل التي تستغرق 9 أشهر تلخصت في 4 ساعات بالنسبة لها.

وأضافت أنها لم تعان من أي أعراض الحمل، وذهبت إلى صالة الجيم طوال فترة حملها، وبعد فحص الطبيب المثانة للتحقق من وجود عدوى، اكتشف نبضات قلب جنين داخل الرحم.