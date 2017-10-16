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اندلاع نحو 300 حريق في البرتغال في يوم واحد

16
OCTOBER
2017
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شهدت البرتغال التي تواجه جفافا ودرجات حرارة مرتفعة أكثر من 300 حريق أو بداية حريق، وهو رقم قياسي منذ بداية 2017، بحسب أجهزة الإنقاذ.
 
وقالت باتريسيا غاسبر المتحدثة باسم الحماية المدنية "شهدنا أسوا يوم منذ بداية العام في مجال الحرائق".
 
وأوقعت حرائق الغابات 23 جريحا إصاباتهم طفيفة ستة من الأهالي و17 من ألفي إطفائي تم نشرهم.
 
وأصيب أربعة من الإطفائيين بجروح خطرة وعولج معظم المصابين من استنشاق الدخان أو بسبب حالات سقوط، بحسب المصدر ذاته.
 
وتم إخلاء العديد من القرى المهددة بألسنة اللهب خصوصا في ناحية مونساو (شمال) وسيرتا (وسط).
 
ودمرت الحرائق أكثر من 216 ألف هكتار بين يناير وسبتمبر 2017 في البرتغال، بحسب تقديرات معهد الحفاظ على الطبيعة والغابات. 
 
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