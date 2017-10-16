بالفيديو - بوتين ينفجر ضحكاً بسبب معلومة خاطئة خاصّة بالمسلمين!

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قاطع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أحد وزرائه أثناء اجتماع حكومي عندما أورد معلومة خاطئة تخص المسلمين، أثارت ضحك الحاضرين، وفق ما أظهر شريط فيديو.

وبحسب الفيديو الذي نشرته وسائل إعلام روسية السبت، كان وزير الزراعة الروسي ألكسندر تكاتشوف يتحدث بشأن إنتاج اللحوم وتسويقها، متحدثا عن أهمية تقديم الدعم لتصدير هذه المنتجات.

وقدم الوزير ألمانيا كنموذج ناجح في مجال تصدير لحم الحنزير، وقال إنها ترسل نحو 5.5 مليون طن من لحم الخنزير إلى دول من بينها الصين أندونيسيا واليابان، وهنا تدخل بوتن متسائلا: "هل فعلا يصدرون لحم الخنازير إلى إندونيسيا وهي بلد مسلم؟"

وبدا الارتباك على الوزير الذي راجع ورقة أمامه، وقال "عفوا. أخطأت البلد إنهم يصدرونه إلى كوريا الجنوبية" البلد المجاور لأندونسيا.

وأثار الأمر موجة من الضحك بين المشاركين في الاجتماع.