living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

10 مليون دولار مقابل الإدلاء بمعلومات تؤدي لعزل ترامب

16
OCTOBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

"10 مليون دولار، سيحصل عليها من يدلي بأي معلومات تساعد في عزل ترامب"، كان هذا هو العنوان، الذي نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

ونشرت الصحيفة الأمريكية في نسختها الورقية بمساحة صفحة كاملة إعلانا لرجل الأعمال الأمريكي وناشر مجلة "هاسلر" المعروف بأنها مجلة إباحية شهيرة، لاري فلينت.

وعلل فلينت في إعلانه عن أسباب تقديمه تلك المكافأة، ومطالبته بعزل الرئيس الأمريكي عن منصبه، بسبب "تعريضه السياسة الداخلية والخارجية للخطر، بسبب تضارب مصالح الدولة مع إمبراطوريته التجارية الكبرى".

كما اتهم رجل الأعمال الأمريكي بتمرير "الأكاذيب الصريحة"، وأنه يستعين بـ"محسوبية فجة، ويعين أشخاص غير مؤهلين في مناصب عليا".

وقدم فلينت في إعلانه رقما مجانيا وعنوان بريد إلكتروني، للتواصل عليه، ونشر التزاما منه بدفع المكافأة بالكامل للحصول على معلومات مفيدة تؤدي إلى عزل الرئيس الأمريكي.

من جانبها، رفضت المتحدثة باسم "واشنطن بوست"، كريس كوراتي، تحديد تكلفة الإعلان في صفحة كاملة".

وتابعت قائلة

"نمنح المُعلنين حرية واسعة فيما يريدون قوله. خاصة وإن كانت تلك الإعلانات لا تحرض على ما هو غير قانوني أو غير مشروع، فلا نحاول وضع حدود على نصّها أو محتواها".

كما قال فلينت للصحيفة الأمريكية إنه يتوقع الحصول على "معلومات ثمينة" في غضون أيام قليلة.

ويحمل فلينت تاريخ من الإعلانات في "واشنطن بوست"، والتي يرصد فيها مكافآت للقضاء على سياسيين منافسين له سواء ضد النائب الجمهوري، بوب ليفينغستون، الذي كان على مقربةٍ من شغل منصب رئيس مجلس النواب، عام 1998، أو ضد المرشح الجمهوري للرئاسة حينها، ميت رومني، عام 2012.

 

 

 

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout