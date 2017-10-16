ماكرون: نهج ترامب مع إيران سييء وغير فعال

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أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، أن الضغوط التي يمارسها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على إيران غير فعالة ويمكن أن تؤدي إلى ما يشبه أزمة كوريا الشمالية.



وقال ماكرون في مقابلة تلفزيونية مع قناة "تي.في.1" مساء الأحد: "ترامب يتبع نهجا سيئا... أوضحت له (لترامب) أن هذا النهج سييء يكفي أن ننظر تطور الأوضاع مع كوريا الشمالية... أوقفنا معها كل المفاوضات، وبعد سنوات، استيقظنا لنرى أنها تبعد خطوة عن الحصول على أسلحة نووية".



وفي مسألة محاربة الإرهاب أكد ماكرون أن "الولايات المتحدة حليف فرنسا التاريخي والشريك الأهم في محاربة الإرهاب وفي التعاون الأمني... نتشارك معهم في قضايا كثيرة حتى وأن اختلفنا في بعض الأمور".



وتطرق الرئيس الفرنسي في حديثه إلى محاربة الإرهاب في بلاده، مهددا بطرد الأجانب الذين لا يحملون الإقامة ويثبت تورطهم في أعمال تهدد الأمن في فرنسا.



وفي هذا الصدد قال الرئيس الفرنسي: "في الآونة الأخيرة، اعتمدت قوانين كثيرة، لأن الخطر الإرهابي يلوح في الأفق وسنقر قريبا قوانين جديدة لمكافحة الإرهاب"، مشيرا إلى أن التشريعات الجديدة ستنظم الهجرة في فرنسا".