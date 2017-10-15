كاميرا تضبط عامل مطار يسرق من حقائب المسافرين

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التقطت كاميرات المراقبة في مطار بوكيت بتايلاند، مشهدا قد يجسد أسوا مخاوف المسافرين، إذ ظهر أحد العمال في المطار وهو يفتش حقائب المسافرين ويسرق ما يعجبه من محتوياتها.

وأظهر مقطع الفيديو الذي انتشر على يوتيوب، العامل وهو يفتش حقائب المسافرين على متن رحلة تابعة لشركة "جيت ستار"، التي كانت متجهة إلى سنغافورة.

وألقت شرطة المطارات والسياحة في تايلاند، القبض على السارق، وعثرت بحوزته على بعض المسروقات.

من جانبه، أوضح متحدث باسم "جي تستار" أنه تم تعيين العامل البالغ من العمر 27 عاما، من خلال شركة تدعى "باغز"، لافتة إلى أن هذه الشركة توفر العمالة لنحو 90 شركة طيران في تايلاند.

وأضاف المتحدث أن "جيت ستار" بدأت تحقيقات في هذه الحادثة لضمان أمن وسلامة المسافرين، وفق ما ذكر موقع "ذا صن".