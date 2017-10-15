وزيرة الجيوش الفرنسية: اذا قتل جهاديون في الرقة “فهذا أفضل”

A + A -





اعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي الأحد ان من الضروري “القضاء على اكبر عدد من الجهاديين” في الرقة، معقل تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا، مشيرة الى انهم اذا ما قتلوا في المعارك “فذلك افضل بكثير”.

واضافت في لقاء تلفزيوني ان “ما نريده، هو الوصول الى نهاية هذه المعركة، وبالتأكيد اذا ما قضى جهاديون في هذه المعارك، اقول ان ذلك افضل بكثير”.



واكدت الوزيرة الفرنسية “اننا نربح هذه المعركة تدريجيا. وما نستطيع القيام به، هو الاستمرار في هذه المعركة للقضاء على اكبر عدد من الجهاديين، وهذا ما نفعله منذ اشهر. يجب ان نستمر حتى النهاية”.