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أكثر من 40 قتيلاً في أدمى حرائق بكاليفورنيا

15
OCTOBER
2017
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السلطات الأميركية تجلي ألاف الأشخاص من منازلهم مع اتساع نطاق الحرائق في غابات كاليفورنيا والتي أدت إلى مقتل ما لا يقلّ عن 40 شخصاً وأكثر من 235 مفقوداً في مقاطعة سونوما في أدمى حرائق.

أجلت السلطات الأميركية في كاليفورنيا آلاف الأشخاص من منازلهم مع اتساع نطاق حرائق الغابات، وذلك في الوقت الذي ارتفع فيه عدد قتلى الحرائق إلى ما لا يقل عن 40 شخصاً.

وبهذا العدد من القتلى وبينهم 20 في مقاطعة سونوما أصبحت هذه أدمى حرائق في تاريخ كاليفورنيا.

ويكافح أكثر من عشرة آلاف رجل إطفاء 16حريقاً كبيراً في الغابات في مناطق شمالي سان فرانسيسكو أتت على مساحات شاسعة من الغابات.

وقد اضطر أكثر من مئة ألف شخص إلى ترك منازلهم بسبب هذه الحرائقن بما في ذلك ثلاثة آلاف تمّ إجلاؤهم أمس السبت من مدينة سانتا روزا التي تبعد نحو 50 كيلومتراً شمالي سان فرانسيسكو.

وقال جيري براون حاكم كاليفورنيا خلال زيارة لمدينة سانتا روزا المنكوبة إن "هذه فعلاً أحد أكبر الفواجع التي شهدتها كاليفورنيا على الإطلاق"، مضيفاً أن "حجم الدمار لا يمكن أن يُصدق".

وألحقت الحرائق أضراراً ودمرت نحو 5700 مبنى، وحولت منازل وشركات إلى رماد. ومازال أكثر من 235 شخصاً في عداد المفقودين في مقاطعة سونوما وحدها، ولم يتم الانتهاء من تفتيش آلاف من المنازل المحترقة. وقالت السلطات إنه من المرجح ارتفاع عدد قتلى ما يسمى بحرائق نورث باي.

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