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هكذا اخفى آل تشابو ملياري دولار

15
OCTOBER
2017
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كشفت مقابلة موقع “بزنس إنسايدر” مع زوجتي الأخوان فلوريس، اللذين عملا في تجارة المخدرات وساهما بالإطاحة بإمبراطور تهريب المخدرات خواكين غوزمان “إل تشابو”، عن الطريقة التي كان الزوجان يخفيان المبالغ المالية الضخمة التي كانا يحصلان عليها.

وقالت إحدى الزوجتين، إن ما بين أعوام 2005 و2008، قام الأخوان فلوريس بتهريب مخدرات بقيمة ملياري دولار إلى المكسيك، أثناء عملهما مع تاجر المخدرات المكسيكي الشهير.

وأضافت: “كان لديهما حائط إلكتروني يخرج بطريقة سرية، مثل جيمس بوند، وبداخله ملايين الدولارات”.

وقالت الزوجة، التي تم إخفاء وجهها وتغيير صوتها لحماية هويتها: “كانت غرفتنا مليئة بالنقود.. في بعض الأحيان يكون هناك مليون أو مليوني دولار داخل الغرفة، نأخذ منها ما نريد للإنفاق الشخصي”.

ولم تنكر الزوجة درجة “الرفاهية” المذهلة التي كانت تميز حياتهم في أي مكان سواء في المنزل أو المدينة أو حتى على شاطئ البحر.

ولكنهم أكدوا إن الأموال الكثيرة كانت مؤقتة وأنهم كانوا على علم بأن “الحب والعائلة والبساطة، كانت الأمور الأهم في الحياة”، على حد قولها.

وألفت الزوجتان كتابا عنوانه “زوجات الكارتيل”، تحدثا فيه عن الحياة خلف الكواليس مع تجار المخدرات.

وساهم زوجاهما مارغاريتو فلوريس وبدرو فلوريس بالقبض على “إل تشابو”، ويقضي كلاهما 14 عاما بالسجن بتهم التجارة بالمخدرات.

Reuters
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