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رأسان بجسد واحد.. كيف تنجز "آبي وبريتاني" المهام الصعبة؟

15
OCTOBER
2017
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 تعيش التوأم آبي وبريتاني هينزل حياة عادية كباقي الأشخاص، حيث تقودان السيارة وتتسوقان وتسبحان، وقد خلقتا ملتصقتين تتشاركان جسدا واحدا برأسين.

وتعد آبي وبريتاني من أشهر التواءم في العالم، ولكل منهما رأس وقلب ورأس منفصل لكن جسديهما ملتصقين وتتشاركان في الساقين والذراعين.

ووفق ما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن التوأم ذو الـ 27 سنة تقودان السيارة بشكل عادي بالرغم من حالتهما الاستثنائية.

وقالت الفتاتان في حوار لهما مع الصحيفة "نعتقد أننا سائقتان جيدتان".

وأضافت بريتاني "لدينا رخصتا قيادة.. كل واحدة منا اجتازت امتحان السياقة لوحدها".

وعن كيفية القيادة، ذكرت بريتاني "على سبيل المثال، آبي تتحكم في الفرامل ودواسة الوقود، وأنا مسؤولة عن الوامض، فيما نتحكم معا في المقود".

وتعتبر التوأم آبي وبريتاني من أشهر التوائم الملتصقة، حيث ظهرتا في عدة برامج حوارية وتكتسبان شهرة كبيرة بحكم تجاوبهما مع الحياة بشكل عادي بالرغم من حالتهما الفريدة.

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