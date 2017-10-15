هل تفعلها كوريا الشمالية!؟

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أفادت صحيفة “تينو إلبو” الكورية الجنوبية أن “الاستخبارات الأميركية والكورية الجنوبية رصدتا مؤشرات على تحضير بيونغ يانغ لإجراء إطلاقات صاروخية جديدة”.

واشار مصدر لوكالة “نوفوستي” الى أن “الأقمار الاصطناعية الأميركية تمكنت من تصوير تنقلات لمنصات إطلاق الصواريخ في أربع مناطق بكوريا الشمالية”، لافتا الى أن “بيونغ يانغ قد تجري اختبارات لعدة أنواع من الأسلحة، بما في ذلك صاروخ “هواسونغ-12″ المتوسط المدى”.

ومن غير المستبعد أن تقوم كوريا الشمالية بإطلاق متزامن لعدد من الصواريخ، أو أن تختبر صاروخ “هواسونغ-13” الباليستي العابر للقارات، الذي لم تعرف بعد مواصفاته الفنية.