‏تعرض مكتب رعاية المصالح الإيرانية في واشنطن لإطلاق نار

A + A -

أكدت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" تعرض مكتب رعاية المصالح الإيرانية في العاصمة الأمريكية واشنطن لهجوم بالرصاص صباح اليوم، حسب التوقيت المحلي.

وقال مهدي عاطفت رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في الولايات المتحدة إن المكتب تعرض صباحا لهجوم بالبنادق، مما أدى إلى تهشم زجاج النوافذ.

ونقل التلفزيون الإيراني عن عاطفت تصريحه: عند الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي تحطم زجاج مكتب رعاية المصالح الإيرانية في واشنطن نتيجة إطلاق نار متتابع.

وأضاف عاطفت أنه تم العثور على بعض فوارغ الطلقات داخل المكتب، وكتابة شعارات على جدران المبنى، موضحا أن الشعارات تشير إلى آثار إحدى الجماعات المعارضة حديثة الولادة، من دون أن يكشف فحوى الشعارات المكتوبة.