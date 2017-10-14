بالفيديو: أبخل عريس في العالم.. لن تصدقوا ماذا فعل في زفافه!

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخراً، مقطع فيديو طريف وصادم في الوقت نفسه، قيل إنّه لأبخل عريس في العالم.

وفي الفيديو، ظهر العريس المجهول وهو يصفّف شعر عروسه، قبل أن يضبط حامل الكاميرا ويجلس الى جانبها بثبات، لإلتقاط الصور، بهدف تقليص تكاليف الزفاف، بحسب الناشطين.

وأشار الموقع الإلكتروني التابع لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنّ هذا الفيديو الذي نشرته المدوّنة الأسترالية "براون كارديغان أون صن داي"، حمل عنوان "ما من حاجة إلى مصور أو مصفف شعر، فأنا أستطيع فعل ذلك".

يُشار الى أنّ آراء الناشطين انقسمت بين مؤيدين لتصرّف العريس، معتبرينه أذكى من الذي ينفق مبالغ طائلة على يوم الزفاف، فيما أكّد البعض الآخر أنّه بخيل.