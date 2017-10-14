كيف ردت إيران على تصريحات ترامب؟

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أكد امين مجمع تشخيص مصلحة النظام في الجمهورية الاسلامية الايرانية محسن رضائي ان ايران ستلقن ترامب درسا يسجل في تاريخ اميركا إن لم يغير سلوكه.



وكتب رضائي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي في الرد على تصريحات الرئيس الاميركي المعادية لايران: حينما هاجم صدام ايران بدعم من اميركا والسعودية، قالوا من باب الغرور المتسم بالحماقة انه ومع احتلال 5 محافظات من ايران، ستستسلم ايران خلال 6 اشهر. الا ان الامر بلغ حدا بحيث حينما عبرنا من الحدود العراقية بعث الرئيس الاميركي في حينه ريغان مستشار امنه القومي الى مطار "مهر آباد" حاملا معه كعكة وحلويات.

واضاف رضائي: السيد ترامب! إن لم تغير سلوكك نحن قوى الثورة سنقول "يا زهراء" ونلقنك درسا بحيث يُكتب عنك في تاريخ اميركا "ترامب، اهدر البقية الباقية من سمعة اميركا" ويستحسنوننا من واشنطن الى بكين.







وكالة أنباء فارس