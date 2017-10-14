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الرقيب اميل حاول قتل زوجتهِ مرتين.. ورسائله مع عشيقته تفضحه!

14
OCTOBER
2017
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أعلنت محكمة بريطانية بأن رقيباً في الجيش خطط لقتل زوجته عن طريق تخريب مظلّتها بعدما أهداها رحلة للقفز بالمظلات.

وفي التفاصيل، فإنَّ الرقيب ويدعى إميل سيليرز (37 عاماً)، قام بإزالة حبلين أساسيين من منصة المظلة عن سابق صرارٍ وتخطيط. وبحسب تقرير هيئة المحلفين، فقد ترك النقيب زوجته معلَّقة بالهواء مع مظلة معطلة على علو 4000 قدم.

ولحسن الحظّ، فقد نجت السيدة سيليرز من الموت المحتّم وذلك بفضل مدربّة القفز بالمظلات التي استدركت الأمر، وهي من أهم المظليين في المملكة المتحدة. وأعلنت في حديثٍ لها بأنها استخدمت مهاراتها بالقفز بالمظلات لإبطاء سرعة نزول الزوجة لتخفيف قدر المستطاع اصطدامها بالأرض.

وأصيبت السيدة سيليرز بجروح متعددة بعد وقوعها بحقل زراعي كانت قد نقلت جواً إلى المستشفى لمعالجة الكسور في حوضها وأضلاعها فضلاً عن عمودها الفقري.

إشارة إلى أنه قبل أسبوعين من الحادثة، حاول الرقيب أيضاً قتل زوجته بعدما وجدت بأنه قام بإزالة صمام الغاز من المطبخ ثم غادر وترك الغاز يتسرب في أنحاء المنزل.

وعلى الرغم من عثور الشرطة على رسائل عبر الواتساب بين الزوج وعشيقته تؤكد تورطه في محاولة القتل ودلائل أخرى، الاّ أنه لا زال ينفي بأن يكون له أي علاقة بالحادثتين.

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