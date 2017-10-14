لماذا لا تكشف فنانة أميركية مشهورة عن أسماء مغتصبيها؟

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كشفت الممثلة الأميركية إيفان رايتشل وود أنها "تخاف" من الإفصاح عن أسماء الرجال الذين ادعت أنهم قاموا باغتصابها، حينما كانت في سن المراهقة، لأنهم كانوا "ذوي نفوذ كبير".

وكشفت وود، في مقطع فيديو مدته 15 دقيقة نشرته عبر حسابها في "تويتر"، عن الأسباب التي تمنعها من الكشف عن هوية مغتصبيها.

وقالت بطلة المسلسل الشهير "ويست وورلد Westworld": "هي من الأشياء المرعبة التي يمكن أن تمر بها، لأنك تعرض نفسك لأن لا يصدقك أحد، كما أن مهنتك يمكن أن تتأثر، ويمكن أن تتأثر مادياً إذا ما أقدمت على اللجوء للقضاء لمقاضاة أشخاص.. وأنت لا تملك سوى شهادتك ضدهم.. خاصة إذا كانوا أشخاصاً من ذوي النفوذ القوي".

وكانت وود كشفت في العام الماضي عن أنها تعرضت للاغتصاب في مناسبتين منفصلتين، إلا أنها استطاعت أن تستمر في حياتها. وقالت: "أنا أقف هنا على قيد الحياة.. سعيدة.. قوية.. إلا أنني لست على ما يرام"، بحسب ما ذكر موقع شبكة "سكاي نيوز Sky News".

وكشفت وود: "تم اغتصابي بالفعل أثناء تواجدي بأحد المناسبات الخاصة مع شخص ما، وتم اغتصابي مرة أخرى من قبل مالك لإحدى الحانات".

ووصفت الممثلة الأميركية، التي تبلغ من العمر 30 عاماً، مغتصبيها قائلة: "هم رجال من ذوي البشرة البيضاء، ذوو نفوذ كبير، أغنياء جداً، ونرجسيين".

وأشارت وود إلى أنه في أحد حفلات الجوائز الشهيرة، اضطرت لترك الحفل حينما رأت أحد مغتصبيها يتم تكريمه، إلا أنها رفضت الإفصاح عن شخصيته.

وأضافت: "أنت تقع تحت رحمة من قام باستغلالك.. فقد مر حوالي 7 سنوات قبل أن أبدأ بالاعتراف بأنني قد تم اغتصابي، وأنني يجب أن أغضب، وأنني في حاجة للمساعدة للتغلب على العناء النفسي.. وما زلت أعمل على ذلك".

يذكر أن إيفان رايتشل وود هي ممثلة وموسيقية أميركية، من مواليد 7 سبتمبر 1987، بدأت التمثيل منذ التسعينيات، فظهرت في عدة مسلسلات تلفزيونية، كما شاركت في أفلام ضخمة الإنتاج، وهي حالياً تلعب الدور الرئيس في مسلسل الخيال العلمي وست وورلد Westworld.