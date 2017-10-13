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بالصور - اختفاء اثنين من قادة برنامج كوريا النووي!

13
OCTOBER
2017
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أفادت الأنباء الواردة من كوريا الشمالية أنّ اثنين من كبار المسؤولين المشاركين في البرنامج النووي والصاروخي، لم يظهرا في الأحداث العامة خلال هذا الأسبوع، في الوقت الذي تشير فيه التكهنات إلى أن بيونغ يانغ تنوي إطلاق صاروخ آخر أو أنها بصدد اختبار نووي قد يكون وشيكاً، بحسب "العربية.نت".

 

المسؤولان هما: ري مان غون، المشرف على قسم تطوير الصواريخ النووية، وكيم راك - جيوم، رئيس قوات الصواريخ الاستراتيجية، وقد غابا بشكل ملحوظ كغير العادة عن تجمع جماهيري يوم السبت في بيونغ يانغ وكذا عن احتفال يوم الثلاثاء الماضي بمناسبة الذكرى السنوية لحزب العمال الكوري الشمالي، وفقاً لما ذكرته صحيفة "تشوسون ايلبو" الكورية الجنوبية.

 

وقال موظف في منظمة تمولها الحكومة، للصحيفة الكورية، إنّ "هناك فرصة ضئيلة" لإقالة كبار المسؤولين من مواقعهم لأنهم "أشادوا وهللوا للإنجازات الكبرى التي تحققت مؤخراً".

 

وأضاف "من المحتمل جداً أن يكونوا غائبين لأنهم كلفوا بمهمة معينة".

 

واستند هذا الاكتشاف في ما يتعلق بالمسؤولين إلى صور صدرت مؤخراً عن الاحتفالات يومي السبت والثلاثاء. وكان ري وكيم حاضرين في مناسبات عامة سابقة.

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