في طريقها للانتحار.. لن تصدقوا ما حصل مع ابنة الـ 25 عاماً!

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قامت امرأة من مدينة أومسك في روسيا بالتخطيط للانتحار، لكنها وقعت ضحية اغتصاب.





وظهرت معلومات عبر شبكات التواصل الاجتماعية، تشير إلى أن فتاة كانت على وشك الانتحار ليلا. ولكن في طريقها إلى مكان الانتحار، تعرضت للاغتصاب، وقام سائق سيارة الأجرة، الذي كان بالجوار بتهدئة الفتاة وأخذها إلى مكتب الشرطة حيث كتبت بيانا.





كما أفاد مساعد أول لرئيس إدارة مدينة أومسك، لاريسا بولدينوفا، أن الحادثة وقعت ليلة الثلاثاء 10 تشرين الأول، وتم فتح قضية جنائية.





وأضافت لاريسا أن الفتاة تبلغ من العمر 25 عامًا، وهي تعيش مع والدتها وطفل يبلغ من العمر عامين، وهي مطلقة.







المصدر: Sputnik