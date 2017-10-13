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الجيش الإيراني: الإساءة للحرس الثوري تعتبر إساءة إلى النظام بأكمله

13
OCTOBER
2017
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دان الجيش الإيراني،في بيان له أمس مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه الحرس الثوري الإيراني، واصفا إياها بالمسيئة.

ونقلت وكالت "تسنيم" البيان الصادر عن الجيش، وجاء فيه "لولا إجراءات القوات المسلحة لاسيما الحرس الثوري الإسلامي لكانت موجة الإرهاب اجتاحت كثيرا من دول المنطقة".

وتابع البيان "الجيش والحرس الثوري ضحيا دائما جنبا إلى جنب في الأزمات المختلفة في سبيل الحفاظ على الهوية وقوة النظام، وكانا وسيبقيان متحدان ومدافعان عن التطلعات السامية لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وشدد الجيش الإيراني في بيانه على دعمه الحازم للحرس، معتبرا إياه "ركنا من أركان الدفاع عن البلاد والرائد في محاربة الإرهاب"..."وأن جميع المؤامرات ستفشل ويبطل مفعولها في ظل وحدة القوات المسلحة والقيادة الحكيمة لقائد الثورة الإسلامية".

وكانت مصادر إعلامية أمريكية قد أفادت في وقت سابق بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتزم إدراج الحرس الثوري الإيراني على لائحة التنظيمات الإرهابية وفرض عقوبات قاسية ضده.

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