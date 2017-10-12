منع 3 فتيات من السفر.. والسبب صادم!

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احتجزت سلطات المطار في كوريا الجنوبية ثلاث فتيات صينيات، ومنعتهن من صعود الطائرة، بسبب مظهرهن المختلف عن الصور الموجودة في جوازات سفرهن، وفي التفاصيل سافرت الفتيات إلى كوريا الجنوبية في عطلة «الأسبوع الذهبي»، وأجرين عمليات تجميل غيرت ملامح وجوههن بالكامل، وتوجهن إلى المطار من دون فك ضماد الوجه، مما أثار شكوك عناصر الأمن في المطار قبل أن يقرروا منعهن من صعود الطائرة، بحسب صحيفة «ديلي ميل».

ولم تذكر الصحيفة السماح للفتيات بالمرور أو لا، ويقول الأطباء إن انتفاخ الوجه بعد عملية التجميل يستمر لمدة 14 يوما بعد العملية.