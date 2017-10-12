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أزمة لون الفستان تتجدد مع حذاء حيّر مواقع التواصل

12
OCTOBER
2017
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انقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن لون حذاء انتشرت صورته على نطاق واسع، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الخميس.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن المستخدمين قدموا إجابات مختلفة بشأن لون الحذاء الرياضي، فمنهن من قال يتكون من اللونين الرمادي والتيفاني (أكوا بلو) فيما قال فريق آخر إن لوني الحذاء هما الوردي والأبيض.
 
وبدأت القصة بعدما نشرت مستخدمة في فيسبوك اسمها نيكول كولتارد صورة زوج من أحذية صديقتها وطلبت من الأصدقاء الإجابة عن الألوان التي يرونها في الصورة.
 
وذكرت أنها تلقت كما كبيرا من الإجابات المتباينة وأثار الأمر جدلا بين الأصدقاء.
 
ولم يتوقف الأمر هنا، إذ نشرت صفحة Girlsmouth الصورة، وتجدد أمر الجدل بشأن لون الحذاء، إذ انهالت مئات التعليقات مصحوبة بذكر ألوان مختلفة للحذاء.
 
وكان جدل مشابه نشب في عام 2015، عندما تداول مستخدمو رواد مواقع التواصل بعدما انتشرت صورة فستان، وانقسم حينها المستخدمون بين من قال إنه أبيض وذهبي ومن قال إنه أسود وأزرق.
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