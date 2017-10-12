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تجاوزتْ 104 أعوام ولم تزر الطبيب في حياتها إلا مرتين!.. معمِّرة تكشف سرَّ تمتُّعها بالصحة رغم كبرها

12
OCTOBER
2017
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"مدينة للتغذية الطبيعية في الحفاظ على صحتي"، بهذه العبارة لخَّصت المعمِّرة التركية، عائشة غُل شاهين، من ولاية كيلس جنوبي تركيا، سرَّ تمتعها بصحة جيدة، رغم بلوغها من العمر 104 أعوام.
 
وقالت شاهين إنها ولدت في الأول من يوليو/تموز 1913، وتزوجت وهي في سن صغيرة، وأنجبت 3 أولاد، ولها 30 حفيداً، و3 من أبناء أحفادها.
 
وأشارت أنها قضت معظم حياتها في الزراعة وتربية الماشية، وأنها لم تزر الطبيب سوى مرتين في حياتها.
 
وقالت "على مدار حياتي كنت أستهلك كميات كبيرة من الدبس، والزبدة الطبيعية والحليب واللبن والبيض والخضراوات والفواكه الطازجة".
 
ولفتت شاهين التي لا تزال تلبي احتياجاتها الخاصة بنفسها دون مساعدة من أحد، أنها لا تعرف معنى كلمة "تعب"، وأنها وحتى السنوات الأربع الأخيرة كانت تستيقظ في الصباح الباكر وتصنع خبزها بنفسها، لكنها لم تعد قادرة على الحركة كثيراً خلال الفترة الأخيرة.
 
وأضافت: "تغذيتي كلها طبيعية، وكل شيء طبيعي يقع بين يدي، وأمنيتي الآن أن أخرج وأتجول في القرية وأتبادل أطراف الحديث مع سكانها كما كنت في الماضي".
 
وتواظب شاهين على توصية أبنائها وأحفادها أن يتناولوا كميات كبيرة من الدبس والعنب.
 
من جانبه، ذكر ابنها محمد شاهين (70 عاماً)، أنه كان يذهب بشكل منتظم إلى الجبل برفقة والدته للعمل قبل أن تتراجع حالتها الصحية.
 
وتابع: "أمي تهتم بالخراف والأبقار التي نمتلكها، وقبل 7 أو 8 سنوات مرضت وبعدها لم تعد تذهب إلى الجبل، ولكن واصلت الاهتمام بالأبقار والخراف هنا، إلا أنها ومنذ 4 سنوات لم تعد قادرة على ذلك".
 
(huffpost)
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