لبنانية تأوي مطلوباً في منزلها.. فماذا حصل!؟

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صدر عن المديرية العامة لقـوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

"بتاريخ 10/10/2017 وفي محلة حارة صيدا، ونتيجةً للمتابعة والرصد، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي من توقيف المدعو: ا. ص. (مواليد عام 1994، فلسطيني) على متن آلية نوع "ب ام ف"، وضبط بحوزته 3 سجائر من حشيشة الكيف.

وهو مطلوب للقضاء بموجب عدة مذكرات عدلية بجرائم: محاولة قتل، سلب، مخدرات، إطلاق نار، نقل أسلحة وذخائر.

كما تم توقيف المدعوة: ن.ي. (مواليد عام 1980، لبنانية) التي كانت برفقته على متن الآلية المذكورة، وقد تبيّن أنها كانت تأويه في منزلها.

أودع الموقوفان القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني، بناءً على إشارة القضاء المختص".