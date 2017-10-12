فتاه تختبر حبيبها بإغراء صديقة لها، وتصوّره بكاميرا خفية.. فماذا اكتشفت؟

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اختبرت شابة إخلاص حبيبها لها من خلال الاستعانة بالناشط على موقع "يوتيوب" ونصبت له فخاً لن ينساه في حياته.

وفي التفاصيل، التقطت عدسة كاميرا المراقبة التي ثُبتت داخل منزل فيديو لممثلة تُدعى أليسون ترتدي الملابس الداخلية لتستقبل حبيبها قبل أن تدعوه للدخول إلى المطبخ.

وقد حاولت الشابّة إغراء السباك والتقرب منه إلّا أنّ هذا الأخير صدّها وقال لها إنّ لديه حبيبة وهو مخلص لها.

في المقابل أصرت الممثلة على إيقاعه في شباكها ومنعته من الخروج لكنّه أصرّ على عدم خيانة حبيبته.

يُشار إلى أنّ حبيبة الشاب كانت تراقب ما يحصل من خلال الكاميرا في غرفة أخرى