بالفيديو - شاهد "نهاية العالم" في كاليفورنيا

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قتل ما لا يقل عن 17 شخصا في حرائق الغابات، التي انتشرت بسرعة في جميع أنحاء ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وفق تقارير لصحيفة " لوس انجليس تايمز".

في الليلة الماضية، دمر حريق أكثر من ألف ميل مربع في مقاطعات سونوما ونابا ويوبا.

ويظهر الفيديو الذي تم تسجيله من قبل "درون" (طائرة بدون طيار)، أحد أحياء مدينة سانتا روزا بعد أن اجتاحتها الحرائق، حيث تم تدمير ما لا يقل عن 1500 مبنى في شمال كاليفورنيا.

وقد نشرت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (نوا) صورا تبين نقاط الحرارة الناجمة عن الحرائق.

وأمرت السلطات بإجلاء أكثر من 20 ألف شخص. واعترفت شرطة المرور بأنها "واحدة من أسوأ الكوارث فى تاريخ كاليفورنيا".