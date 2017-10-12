‭ ‬ترامب يريد ’’زيادة كبيرة’’ في الترسانة النووية

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ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز"، الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبدى رغبته في زيادة ترسانة بلاده النووية بصورة كبيرة، وذلك خلال لقاء مع مستشاريه للأمن القومي في يوليو/تموز.



ونقلت الشبكة تقريرها عن ثلاثة مسؤولين حضروا اللقاء.



وتحدث ترامب في يوليو/تموز بعدما عرض عليه رسم بياني يوضح انخفاض مخزون الأسلحة النووية الأمريكية من ذروة بلغت 32 ألف رأس حربي في الستينيات. وقالت "إن بي سي" إن ترامب أبلغ المسؤولين أنه يريد نفس العدد الآن.



ويقول اتحاد العلماء الأمريكيين، إن الولايات المتحدة لديها حاليا نحو 4 آلاف رأس حربي مخصصة للاستخدام العسكري.