living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كوريا الشمالية تسرق خططاً عسكرية أميركية

11
OCTOBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 سرقت كوريا الشمالية مئات الوثائق العسكرية السرية من كوريا الجنوبية بينها خطط حربية مفصلة أعدتها الولايات المتحدة.

وقال عضو البرلمان الكوري الجنوبي عن الحزب الديمقراطي الحاكم ري تشيول هي أن قراصنة الكترونيين من كوريا الشمالية اخترقوا كومبيوترات الجيش الكوري الجنوبي في سبتمبر العام الماضي وسرقوا 235 غيغابيت من المعلومات الحساسة، كما نقلت صحيفة تشوسون ايلبو الصادرة في سيول.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب توعد كوريا الشمالية بـ"النار والغضب" فيما هدد الزعيم كيم جونغ اون بضرب جزيرة غوام الأميركية في المحيط الهادئ.

من بين الوثائق المسربة خطط حربية تُنفذ في حالة نشوب حرب مع الشمال وتتضمن خطوات اجرائية لتنفيذ هجمات "تقطع الرأس" ضد كيم جونغ أون، كما نقلت الصحيفة عن النائب ري، عضو لجنة الدفاع في برلمان كوريا الجنوبية.

ويأتي التقرير وسط مخاوف متزايدة من تفاقم الحرب الكلامية بين ترمب وكيم الى نزاع عسكري في شبه الجزيرة الكورية. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية الكولونيل روب ماننغ ان البنتاغون على علم بالتقرير ولكنه امتنع عن نفي أو تأكيد ما جاء فيه.

وقال ماننغ للصحفيين "نحن واثقون من أمن خططنا العملياتية وقدرتنا على التعامل مع أي تهديد من كوريا الشمالية". واوضح ماننغ انه لن يتحدث عما إذا نُفذت عملية قرصنة الكترونية أو لم تُنفذ ولكن التحالف القائم بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة "موجود للتعامل مع هذه المواقف والتحوط ضدها".

وقال النائب ري ان 80 في المئة من الوثائق المسروقة لم تُحدَّد حتى الآن استنادا الى وزارة الدفاع الكورية الجنوبية. ولكن خطة الطوارئ للقوات الخاصة الكورية الجنوبية من بين الوثائق المسروقة وكذلك تفاصيل عن التمارين العسكرية السنوية المشتركة مع الولايات المتحدة ومعلومات عن منشآت عسكرية حساسة ومحطات لتوليد الطاقة.

وامتنع متحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية عن تأكيد التقرير مشيراً الى انها قضايا استخباراتية.

وكانت الوزارة اعترفت في مايو الماضي بأن كوريا الشمالية اخترقت الشبكة الالكترونية لجيش سيول ولكنها لم تكشف عما سُرق منها.

ولدى بيونغيانغ وحدة قوامها 6800 من الخبراء المختصين بالحرب الالكترونية، كما تقول سيول. واتُهمت بتنفيذ هجمات الكترونية كبيرة بينها اختراق كومبيوترات شركة سوني للانتاج السينمائي في 2014.

وفي حادث منفصل قالت الحكومة الاسترالية ان كومبيوترات شركة تعهدات دفاعية تعرضت الى قرصنة الكترونية وان "كمية كبيرة من المعلومات" سُرقت في الهجوم.

وشهدت الأشهر الاثنا عشر الماضية 47 الف هجوم الكتروني، 15 في المئة منها خلال وقعت خلال الأسابيع الأخيرة من العام الماضي، بحسب وزير الأمن الالكتروني الاسترالي دان تيهان خلال كشفه عن تقرير اعده مركز الأمن الالكتروني في العاصمة كانبيرا.

وجاء في التقرير ان شركة التعهدات الدفاعية كانت هدف هجوم الكتروني استخدم فيه المجرمون الالكترونيون طريقة للبقاء في شبكة الشركة. وافادت تقارير ان القراصنة نفذوا هجومهم من الصين ولكن تيهان صرح للتلفزيون الاسترالي قائلا انه لا يستطيع ان يؤكد هوية الفاعل على وجه التحديد.

ايلاف
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout