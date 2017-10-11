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لماذا عليك أن تحمل كرة تنس في حقيبة سفرك دائمًا؟

11
OCTOBER
2017
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يؤثر الجلوس لفترات طويلة على مقعد الطائرة بشكلٍ كبير على الدورة الدموية. وحيث أن التجول في ممرات الطائرة يُساهم بتعزيز الدورة الدموية وحركتها في الجسم، إلا أنه تصرفٌ غير مرغوب في معظم الأوقات. هنا يأتي دور كرة التنس السحري لحل المشكلة!
 
 
هل تشعر بالارتباك؟ قد يكون ذكر كرة التنس في هذا السياق غريبًا بعض الشيء! لكن نظرًا إلى ارتفاع تكلفة أدوات التدليك الصغيرة التي تُساعدك على الاسترخاء وتحريك عضلاتك بينما أنت جالس في الطائرة، فإن الحل الأمثل والأرخص هو أن تصطحب معك كرة تنس في حقيبتك أثناء الرحلات الجوية الطويلة وذلك لتُساعدك على تخفيف آلام الجلوس الطويل وتحسين الدورة الدموية.
أداة تدليك
 
كما اتضح، فإن كرة التنس تعمل كأداة تدليك صغيرة عبر دحرجتها على طول عضلات الرقبة والساق والظهر لتُحفِّز من سير الدورة الدموية في الجسم وتُشعرك بالراحة والاسترخاء.
ليست من المحظورات
 
كما أنه ولحسن الحظ، فإن كرة التنس ليست موجودة على قائمة المحظورات التي يُمنع عليك حملها أثناء السفر في الطائرة. وعند تطبيق التدليك بكرة التنس، عليك أن تُركِّز على مناطق معيَّنة في الجسم مثل الكاحلين، المعصمين، الفخذين، والساقين. كذلك الجزء العلوي من الظهر والكتفين. ويتم ذلك عبر تطبيق ضغط خفيف على كل منطقة بالكرة وهي تدور. ويُساعدك أن تُحرك الكرة على أي منطقة تشعر بالألم فيها لتخفيفه والتخلص منه.
حيلة بسيطة
 
يبدو الأمر بسيطًا للغاية، أليس كذلك؟ بعد تطبيق هذه الحيلة، لن تضطر إلى تحريك نفسك مرارًا وتكرارًا على المقعد حتى يمل الشخص الذي يجلس جوارك من حركتك المستمرة! فهي طريقة غير مزعجة البتة.
 
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