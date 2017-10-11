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عروس فارقت الحياة خلال شهر العسل.. ما الذي حصل؟

11
OCTOBER
2017
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لطالما انتظر الشاب الأسترالي Chase أن يبدأ حياة جديدة مع حبيبته Kelly Clarke، لكنه لم يتوقع يوماً أن فرحته بها لن تكتمل. تجربة قاسية عاشها العروسين اللذين تزوجا حديثاً، حيث تحول شهر عسلهما الى مأساة انتهت بموت العروس التي لم تكمل الـ 24 من عمرها.
 
في التفاصيل، وخلال قضاء Chase (28 عاماً) و Clarke (ممرضة) أوقاتاً رومنسية في "فيجي"، تعرضت الأخيرة لوعكة صحية مفاجئة أسقطتها أرضاً، وتم على وجه السرعة نقلها الى إحدى المستشفيات المجاورة، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة هناك.
 
اعتقد الأطباء بداية أن الشابة العشرينية مصابة بـ "حمى التيفوئيد"، ليتبين لاحقاً أنها فارقت الحياة بسبب اصابتها بإلتهاب رئوي حاد.
 
الخبر نزل كالصاعقة على أهل Clarke، فتوجهوا فوراً الى "فيجي" لمساندة زوجها، والتواصل مع السفارة الأسترالية هناك، لإتمام الإجراءات القانونية اللازمة، قبل نقل جثمان ابنتهم الى بلدها الأم.
 
والد Clarke قال لصحيفة Daily Telegraph: "لا أعرف ماذا أقول. أنا مدمّر تماماً. حينما نصبح أقوياء قليلاً، سنعلن عن أسباب الوفاة، لكن التهاب الرئتين هو السبب الأساسي".
 
وذكرت صحيفة Daily Mail البريطانية، أن شقيقة Kelly Clarke أطلقت عبر مواقع التواصل الإجتماعي حملة لجمع التبرعات، إذ أن تكاليف نقل جثمان شقيقتها تبلغ 61 ألف دولار، والمبلغ الذي تم تحصيله حتى الآن هو 47 ألف دولار.
 
وقال Murray Shaw، شقيق Kelly، إنها تعرضت لـ 5 أزمات قلبية متتالية قبل أن تفارق الحياة، مؤكداً أن رحيلها كان بمثابة "الكارثة" لجميع أفراد العائلة.
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