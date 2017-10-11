living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حادث سير يقلب حياة امرأة رأساً على عقب.. استيقظت من الغيبوبة لتجد نفسها تتكلم الروسية بطلاقة!

11
OCTOBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تعرضت خديجة، التي تدير مركزاً للتجميل في منطقة أوصمانية في إسطنبول، لحادث سير، ونُقلت إلى المشفى بعد تلقيها ضربةً في الرأس، وبقيت في العناية المركزة لـ10 أيام، ولقيت في البداية صعوبةً في الكلام، وبعد شهر في المشفى نقلت إلى البيت.
 
وبعد أربعة شهور من الحادث، حسب صحيفة "سي إن إن" التركية، استيقظت خديجة في الصباح، حيث لاحظت تغيُّراً ملحوظاً في صوتها وطريقة كلامها، ليظن الجميع أنها تتكلم اللغة الروسية.
 
خديجة التي لا تتقن اللغة الروسية قالت: "استيقظت في الصباح الباكر ولاحظت وجود شيء غير طبيعي، ولكني لم أكن أعلم أنني أعاني من مشكلة في النطق والكلام، اعتقدت أنه بذهابي إلى العمل سأتحسن، ولكن لم يفهم أحد كلامي من الموجودين، وقالوا إنني أتحدث اللغة الروسية.. وبعدها بدأت ببطء أعود إلى طبيعتي، ولكني ما زلت أتحدث بلهجة روسية، كمن يتعلم التكلم باللغة التركية".
 
 
حالة نادرة
 
وقد شخصت الدكتورة حاجي أوغلو هذا المرض، بما يسمى "متلازمة اللكنة الأجنبية"، فعندما تتضرر بعض الأجزاء في الدماغ نتيجة حادث عنيف، تصاب نسبة قليلة من الحالات بهذه المتلازمة، حيث إن هناك أجزاء معينة من الدماغ تتحكم بوظائف لغوية متعددة، وأي ضرر فيها قد يؤدي إلى تغير في الطبقة الصوتية أو النطق الخاطئ للمقاطع، مما يسبب تشويش أنماط الكلام بطريقة غير محددة.
 
وأضافت الدكتورة حاجي أوغلو، أنه حسب الأبحاث والدراسات هناك 60 حالة مسجلة في العالم من المصابين بهذا المرض منذ 1940، وتعتبر خديجة الحالة 61، وبالنسبة لطريقة العلاج فإنه لا يوجد علاج محدد لهذا المرض، لأنه غالباً ما يتعافى المريض بعد وقت، ولكن من الممكن أيضاً أن يظلَّ بعض الأشخاص طول حياتهم مصابين بمتلازمة اللكنة الأجنبية.
 
(huffpost)
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout