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ترامب يتحدى: أنا أكثر ذكاء من...؟!

11
OCTOBER
2017
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يثق في وزير خارجيته، حتى بعدما أشار إلى أنه أكثر ذكاء من ريكس تيلرسون.
 
في مقابلة نشرت في وسائل إعلام أميركية، تحدى ترامب تيلرسون أن يدخل معه في اختبار لتحديد مستوى الذكاء إذا كان تيلرسون وصف بالفعل ترامب ب"الأحمق".
 
وقبل ساعات فقط من تناول ترامب وتيلرسون الغداء في البيت الأبيض مع وزير الدفاع جيم ماتيس، قال ترامب لمجلة فوربس "يمكنني أن أخبركم بمن سيفوز".
 
وظهرت علاقة ترامب المتوترة مع تيلرسون إلى العلن الأسبوع الماضي.
 
وزعم تقرير لشبكة التلفزيون الأمريكية "إن.بي.سي نيوز" أن نائب الرئيس مايك بنس اضطر إلى التحدث مع تيلرسون لإثنائه عن الاستقالة هذا الصيف، وأن تيلرسون وصف ترامب ب "الأحمق".
 
وقال تيلرسون إنه لم يفكر أبدا في الاستقالة، بالرغم من انه لم يتطرق مباشرة إلى الإهانة المزعومة.
 
وقال متحدث باسمه انه لم يستخدم مثل هذه اللغة.
 
في بعض الأحيان، بدا ترامب وكأنه يقلل من شأن رسالة تيلرسون فيما يتعلق بأكثر التحديات حساسية للأمن القومي الأميركي، لاسيما إيران وكوريا الشمالية.
 
في إشارة إلى زعيم كوريا الشمالية كيم جون أون، كتب ترامب تغريدة في وقت سابق هذا الشهر، قال فيها "أخبرت ريكس تيلرسون، وزير خارجيتنا الموقر بأنه يضيع الوقت في محاولة التفاوض مع رجل الصاروخ الصغير (ليلت روكيت مان)".
 
وردا على سؤال للصحفيين خلال اجتماع المكتب البيضاوي مع هنري كيسنجر الثلاثاء، قال ترامب "لا، لم أقوض (أقلل من شأن) أي شخص.. لا أؤمن بتقويض الناس".
 
وأضاف أنه لا يزال يثق في تيلرسون.
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