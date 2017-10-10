مفاجأة صادمة - أميركا حاولت إغتيال ​زعيم كوريا الشمالية بهذه الطريقة!

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أفادت "وكالة الأنباء المركزية" الكورية الشمالية أن "بيونغ يانغ أعلنت عن إحباط محاولة اغتيال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون باستخدام مادة سامة تقف وراءها وكالة المخابرات الأميركية المركزية "CIA"، موضحةً أنه "تم كشف وضبط خلية من الإرهابيين البشعين، في أيار من العام الحالي، وهم تسللوا إلى البلاد، حسب أوامر تلقوها من وكالة المخابرات المركزية الأميركية وخدمة المخابرات الوطنية الكورية الجنوبية العميلة، بهدف تنفيذ أعمال إرهابية بتمويل من الخارج ضد قيادتنا العليا باستخدام مادة بيولوجية وكيماوية سامة".

وشددت على أن "ذلك يظهر بوضوح الطبيعة الحقيقية للولايات المتحدة كأكبر مسؤول عن الإرهاب"، مشيرةً إلى أن "واشنطن "تغير لونها على غرار الحرباء، من أجل تبرير الإطاحة بحكومات شرعية في دول أخرى".

واتهمت الوكالة الولايات المتحدة بـ"استغلال الحرب على الإرهاب كحجة لتبرير تدخلاتها في أفغانستان والعراق وليبيا".