الدفاع الروسية: الطيران الروسي يغير 150 مرة يوميا على مسلحين يحاولون التسلل إلى "الميادين" السورية

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أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم الثلاثاء، أن القوات الجوية الفضائية الروسية تنفذ ما يصل إلى 150 غارة يوميا على تشكيلات إرهابية لتنظيم "داعش"، والذين يحاولون التسلل إلى بلدة الميادين السورية.

وقال كوناشينكوف: "طيران القوات الجوية الفضائية الروسي "يطحن" على مدار الساعة هذه التشكيلات التابعة لداعش مع الذخيرة التي ينقلونها والآليات المدرعة، منفذا ما يصل إلى 150 غارة في اليوم".

وقد صرح كوناشينكوف، في وقت سابق اليوم، إن الجيش السوري بدعم من القوات الجوية الروسية استطاع تحرير المزيد من الأراضي

التي تقع الى الشمال الغربي والجنوب الشرقي من دير الزور خلال الأسبوع الماضي.

وأكد أنه يجري حاليا تحرير منطقة كبيرة يستولي عليها تنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة الميادين.