بالأرقام - كم تبلغ ثروة الملكة إليزابيث الثانية؟

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تعد الملكة اليزابيث الثانية من ملكات بريطانيا اللواتي حكمن أطول فترة، إذ إنها لا تزال تجلس على العرش منذ عام 1952 وتبلغ من العمر 91 سنة فيما أنجبت أربعة أطفال من زوجها الأمير فيليب وهم الأمير تشارلز (68 سنة) والأميرة آن (67 سنة) والأمير آندرو (57 سنة) والأمير إدوارد (53 سنة).

لكن كم تبلغ ثروة الملكة التي كانت محط تكهنات كثيرة في السنوات الماضية، بحسب مجلس فوربس فإنها تقدر بنحو 550 مليون دولار معظمها من الأملاك التي تملكها خاصة قلعة "بالمورال" في مرتفعات اسكتلندا البالغ قيمتها نحو 107 ملايين جنيه (140 مليون دولار) ومنتجع سانرنجهام في مدينة نورفولك شرق بريطانيا بقيمة حوالي 49 مليون جنيه (64 مليون دولار) وجميعها ورثتها من والدها الملك جورج السادس في حين تملك الملكة إليزابيث أكبر مجموعة طوابع في العالم.

وتتلقى الملكة راتبا سنويا يبلغ 9.8 مليون جنيه (12.7 مليون دولار) في حين تملك مجموعة قيمة من المجوهرات والأثاث المنزلي تقدر بنحو 84 مليون جنيه (110 ملايين دولار إضافة الى ما ورثته من والدتها إليزابيث الأم بعد وفاتها عام 2002 وتقدر بنحو 50-70 مليون جنيه (65-91 مليون دولار).

كما أن أملاك العرش والتي لا تحتسب ضمن ثروة الملكة الشخصية تقدر بحوالي 7.6 مليار جنيه (9.9 مليار دولار) إضافة إلى مجموعة باهظة الثمن من اللوحات والتحف الفنية الملكية التي تزيد قيمتها على 10 مليارات جنيه (13 مليار دولار).