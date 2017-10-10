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بالفيديو - أردوغان يغلبه النوم خلال مؤتمر صحفي بأوكرانيا

10
OCTOBER
2017
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غلب النعاس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أثناء مشاركته في مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني بوروشينكو.
 
وسجلت وسائل الإعلام تثاؤب أردوغان أكثر من مرة، أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقد الاثنين في كييف، وملاحظة الرئيس الأوكراني لذلك فحاول تنبيهه بالنقر على المنضدة لإيقاظه.
 
ووصل أردوغان إلى كييف الإثنين، وقال في المؤتمر الصحفي إنه ناقش خلال اجتماع مع نظيره الأوكراني بيترو بوروشينكو، الخطوات اللازمة لمحاربة أنشطة تنظيم "فيتو" التابع للداعية والسياسي المعارض، فتح الله غولن.
 
وأضاف أردوغان: أن "منظمة "فيتو" تعمل في العديد من بلدان العالم تحت أسماء مختلفة".
 
وتابع: "للأسف، المؤسسات التعليمية أصبحت إحدى المصادر الرئيسية لتجنيد متشددين جدد لدى هذا التنظيم".
 
وقال: "مع صديقي مستر بوروشينكو، ناقشنا الخطوات التي يمكننا اتخاذها في مسألة مكافحة هذه المنظمة".
 
(sputnik)
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