قتلى في حرائق مدمرة تجتاح كاليفورنيا.. وإعلان حالة الطوارئ

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أعلنت ولاية كاليفورنيا الأميركية الإثنين حالة الطوارئ في ثلاث مقاطعات اجتاحتها حرائق مدمرة، فيما قالت الشرطة إن 10 أشخاص لقوا مصرعهم في أحدث حصيلة.

وقال قائد شرطة مقاطعة سونوما الواقعة شمال خليج سان فرانسيسكو في تغريدة على تويتر، إن "مكتب الشريف يؤكد أن هناك سبع وفيات متصلة بالحرائق في مقاطعة سونوما. نتقدم بالتعازي لعائلاتهم وأصدقائهم".

ويضاف إلى هؤلاء قتيلان سقطا في مقاطعة نابا وثالث سقط في مقاطعة مندوسينو، لتصبح الحصيلة الإجمالية الموقتة في المقاطعات الثلاث عشرة قتلى.

وتشمل حال الطوارئ التي أمر الحاكم جيري براون بفرضها مقاطعات نابا، سونوما ويوبا الواقعة شمال خليج سان فرانسيسكو.