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بريطانيا تجهز "الملكة اليزابيث" لحرب محتملة مع كوريا الشمالية

9
OCTOBER
2017
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sputnik -

 ذكرت صحيفة "The Telegraph" أن السلطات البريطانية تعد خطة للحرب ضد كوريا الشمالية.

وقالت الصحيفة: "بدأت السلطات البريطانية بإعداد خطة لحرب ضد كوريا الشمالية. وأن المملكة المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء العلاقات المتوترة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة وتعتقد أن الحرب مع بيونغ يانغ ممكنة إذا ما ردت واشنطن على الأعمال الاستفزازية التي قام بها كيم جونغ أون. وتلاحظ الحكومة البريطانية أيضا أن الوضع تعقد أكثر بعد التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ولم تستبعد لندن أيضا أن تستخدم القوات الجوية في البلاد حاملة الطائرات "الملكة اليزابيث". وفي حالة الحرب، ستقاتل بريطانيا ضمن تحالف موحد.

وفي وقت سابق، أدلى دونالد ترامب بتصريحات حادة تنتقد الإدارات الأمريكية السابقة التي لم تتمكن من حل "المشكلة مع كوريا الديمقراطية".

وكتب الرئيس الأمريكي في "تويتر" "تحدث الرؤساء وإداراتهم مع كوريا الديمقراطية لمدة 25 عاما ووصلوا إلى اتفاقات ودفعوا مبالغ ضخمة من الأموال. كل هذا لم ينجح، وتم انتهاك الاتفاقات حتى قبل أن يجف الحبر الذي كتبوا به الاتفاقيات، وحولوا المفاوضين من الولايات المتحدة إلى حمقى. اعذروني، ولكن أمرا واحدا فقط سيفلح مع هذه الدولة!".

ولم يحدد ترامب ما هو هذا "الأمر" الذي سيفيد في إيقاف كوريا الشمالية. ولكن الخبراء يعتقدون أن الأمر يتعلق باستخدام القوة العسكرية ضد بيونغ يانغ.

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