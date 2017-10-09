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الكشف عن أسرار والدتي كايت ميدلتون وميغان ماركل يثير ضجة في بريطانيا

9
OCTOBER
2017
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مع اقتراب ارتباط الأمير هاري بالممثلة الاميركية ميغان ماركل، بدأت الصحافة البريطانية تتناول عائلة الشابة المتواضعة والتركيز على ان العائلة المالكة لا تكترث للفوارق الطبقية.
 
ورصدت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، أوجه الشبه المثيرة بين والدتي ماركل والدوقة كايت ميدلتون في تقرير اثار ضجة كبيرة في الشارع البريطاني.واتضح التشابه الكبير بين الوالدتين، لا سيما بعدما ظهرت دوريا راغلاند، والدة ماركل، مع ابنتها والأمير هاري لأول مرة في ألعاب إنفيكتوس في تورونتو الأسبوع الماضي، فيما كارول ميدلتون باتت مشهورة.
 
ولفت التقرير الى أن الجد الأكبر لدوريا، البالغة من العمر 60 عاماً، كان من سلالة العبيد، وأجبر على العمل في مزارع القطن في جنوب أميركا، وأفرج عنه في عام 1865، في حين تفتقر خلفية كارول إلى مثل هذا الظلم الوحشي، لكن والدها كان من عمال مناجم الفحم.
 
وبدأت السيدتان حياتهما المهنية مضيفتين جويتين، فعملت كارول مضيفة طيران للخطوط الجوية البريطانية لمدة ثلاث سنوات، في العشرينيات من عمرها، حتى أصبحت حاملًا بابنتها كايت، بينما عملت دوريا كمضيفة بعد الانفصال عن زوجها توماس ماركل عندما كانت ميغان صغيرة.
 
 
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