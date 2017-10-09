شقيقتان تريدان الزواج من نفس الشخص ولكن بشرط غريب!

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أغلب التوائم يفضلون قضاء الوقت وفعل الأشياء سوياً حتى لو كانت هذه الأشياء غريبة، حيث نشرت العديد من وسائل الإعلام الروسية قصة شقيقتين توأم من روسيا عمرهما 22 عاماً، تريدان أن يتقاسمان نفس الزوج ولكن لابد أن يكون غني ولديه ثروة كبيرة.

كان هدف هذا التوأم وتدعيان أديل وألينا هو أن تظلان سوياً ولا يفرقهما أي شيء حتى الزواج، لذلك تريدان الزواج من نفس الشخص ليأخذهما إلى المناطق الترفيهية في العاصمة موسكو بعيداً عن مسقط رأسهما.

الجدير بالذكر أن الشقيقتان مشهورتان في مجال الموضة لا سيما في منطقة كازان بوسط في روسيا، حيث تجنيان 150 دولاراً أمريكياً من إعلانات لعلامات تجارية مختلفة.

المثير في الأمر أن هناك أشخاص مثل العمدة المحلي السابق الكسندر دونسكوي يساعدون هاتين الشقيقتين للوصول إلى هدفهما.