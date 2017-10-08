بالصور: عريس يفضح خيانة عروسته في .. حفل زفافهما!!

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عرضه كفيلم على "شاشة كبيرة"..

شاشة نيوز - وكالات - قرر رجل سنغافوري الانتظار لحفل زفافه لتشغيل فيلم على شاشة كبيرة يظهر خيانة عروسه مع رجل آخر قبل أن يقول لها "اذهبي للجحيم" ويغادر الحفل.

وأصيب الضيوف بالدهشة والصدمة عندما شاهدوا العروس في الفيلم وهي ترافق رجلاً آخر إلى داخل الفندق وتقوم بحركات وصفتها وسائل الإعلام بأنها حميمة.

وكان العريس الذي لم يكشف عن اسمه كلف امرأة تعمل بوكالة تحريات خاصة بمراقبة خطيبته لشكه بأنها تخونه مع رجل آخر.

وقالت المكلفة بالتحري زهو "42 عاماً" إنها سلمت الفيلم للعريس متوقعة بأنه سيقوم بإلغاء حفل الزفاف، مضيفة بأنها أصيبت بصدمة عندما قام بتشغيل الفيلم خلال الحفل أمام الضيوف.

وأضافت أنها أمضت حوالي 6 أسابيع في مراقبة العروس قبل أن تسلم الفيلم للعريس وأنها فهمت دوافعه لمراقبة عروسه فقط بعد أن دعاها للحفل وشاهدت الفيلم.