اسكتلندي يواجه السجن في دبي بتهمة ارتكاب "فعل فاضح في مكان عام

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يواجه مواطن اسكتلندي عقوبة السجن 3 سنوات في دبي في الإمارات العربية المتحدة بعد تقارير تفيد بأنه وضع يده على شخص آخر في إحدى الحانات.

وقال جيمي هارون، 27 سنة، إنه كان يحاول تفادي سقوط الكأس من يده في حانة "روك بوتوم" المزدحمة بالرواد عندما حدثت الواقعة.

وحبس هارون خمسة أيام على ذمة التحقيق في القضية ثم أطلق سراحه، لكنه منع من مغادرة البلاد حتى يمثل أمام المحكمة.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إنها توفر المساعدة القنصلية لجيمي هارون وتتابع قضيته.

وتعد هذه ثاني واقعة يتورط فيها شخص اسكلتندي، إذ ألقت السلطات الإماراتية القبض على مواطن من إدنبره في دبي أيضا بعد محاولته استبدال ورقة نقدية مزيفة من فئة 20 جنيها إسترلينيا.

ورُحل ويليام باركلي، من إدنبره، إلى بلده الجمعة بعد حجزه في أحد سجون دبي لثلاثة أيام أثناء قضاء عطلة مع أسرته.

مثير للاستياء

وقالت منظمة "المحتجزون في دبي" إن هارون ألقي القبض عليه بتهمة "فعل فاضح في مكان عام" بعد أن "وضع يده على مؤخرة رجل" .

وقالت تقارير إن جيمي هارون، الذي يعمل كهربائيا في أفغانستان وكان في الإمارات ليومين فقط، فقد وظيفته وأنفق حوالي 30 ألف جنيه إسترليني على الإجراءات القانونية منذ بداية القضية في الخامس من يوليو/ تموز الماضي.

وقالت رادا سترلينغ، رئيسة منظمة "المحتجزون في دبي"، إنه أمر مثير للاستياء والغضب أن يحتجز (هارون) هذه الفترة الطويلة في هذا البلد."

وأضافت "هذا مثال آخر على أن السائحين في دبي معرضون للاعتقال والاحتجاز في دبي".

وزعمت المنظمة أن الحادث وقع بعد أن جلس هارون وصديق له على طاولة داخل الحانة، وبدا أن الرجل الذي تقدم بالشكوي كان غاضبا.

وأفادت أن الشرطة وصلت قدمت إلى الحانة بعد حوالي 20 أو 30 دقيقة وألقت القبض على هارون.

"المثول أمام المحكمة"

ويواجه المواطن الأسكتلندي تهم الإفراط في تناول المشروبات الكحولية وممارسة فعل فاضح في مكان عام.

واحتجز هارون في سجن البرشاء في دبي قبل إطلاق سراحه بعد دفع غرامة مالية ومصادرة جواز سفره.

وبعد حديث مع هارون، قالت سترلينغ إن المتهم "تعرض لضغط شديد"، وأنه كان يتوقع المثول أمام المحكمة يوم الأحد المقبل، لكن المحكمة عقدت الجلسة قبل موعدها دون إخطاره أو إبلاغ محاميه.

وأسفر ذلك عن حكم بالسجن لثلاثين يوما على هارون لعدم مثوله أمام المحكمة.

متحدث باسم الخارجية البريطانية: "نحن على اتصال بالمواطن البريطاني منذ القبض عليه في دبي في يوليو/ تموز، ونوفر له المساعدة".