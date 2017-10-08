living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اسكتلندي يواجه السجن في دبي بتهمة ارتكاب "فعل فاضح في مكان عام

8
OCTOBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

يواجه مواطن اسكتلندي عقوبة السجن 3 سنوات في دبي في الإمارات العربية المتحدة بعد تقارير تفيد بأنه وضع يده على شخص آخر في إحدى الحانات.
وقال جيمي هارون، 27 سنة، إنه كان يحاول تفادي سقوط الكأس من يده في حانة "روك بوتوم" المزدحمة بالرواد عندما حدثت الواقعة.
وحبس هارون خمسة أيام على ذمة التحقيق في القضية ثم أطلق سراحه، لكنه منع من مغادرة البلاد حتى يمثل أمام المحكمة.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية إنها توفر المساعدة القنصلية لجيمي هارون وتتابع قضيته.
وتعد هذه ثاني واقعة يتورط فيها شخص اسكلتندي، إذ ألقت السلطات الإماراتية القبض على مواطن من إدنبره في دبي أيضا بعد محاولته استبدال ورقة نقدية مزيفة من فئة 20 جنيها إسترلينيا.
ورُحل ويليام باركلي، من إدنبره، إلى بلده الجمعة بعد حجزه في أحد سجون دبي لثلاثة أيام أثناء قضاء عطلة مع أسرته.
مثير للاستياء
وقالت منظمة "المحتجزون في دبي" إن هارون ألقي القبض عليه بتهمة "فعل فاضح في مكان عام" بعد أن "وضع يده على مؤخرة رجل" .
وقالت تقارير إن جيمي هارون، الذي يعمل كهربائيا في أفغانستان وكان في الإمارات ليومين فقط، فقد وظيفته وأنفق حوالي 30 ألف جنيه إسترليني على الإجراءات القانونية منذ بداية القضية في الخامس من يوليو/ تموز الماضي.
وقالت رادا سترلينغ، رئيسة منظمة "المحتجزون في دبي"، إنه أمر مثير للاستياء والغضب أن يحتجز (هارون) هذه الفترة الطويلة في هذا البلد."

وأضافت "هذا مثال آخر على أن السائحين في دبي معرضون للاعتقال والاحتجاز في دبي".
وزعمت المنظمة أن الحادث وقع بعد أن جلس هارون وصديق له على طاولة داخل الحانة، وبدا أن الرجل الذي تقدم بالشكوي كان غاضبا.
وأفادت أن الشرطة وصلت قدمت إلى الحانة بعد حوالي 20 أو 30 دقيقة وألقت القبض على هارون.
"المثول أمام المحكمة"
ويواجه المواطن الأسكتلندي تهم الإفراط في تناول المشروبات الكحولية وممارسة فعل فاضح في مكان عام.
واحتجز هارون في سجن البرشاء في دبي قبل إطلاق سراحه بعد دفع غرامة مالية ومصادرة جواز سفره.
وبعد حديث مع هارون، قالت سترلينغ إن المتهم "تعرض لضغط شديد"، وأنه كان يتوقع المثول أمام المحكمة يوم الأحد المقبل، لكن المحكمة عقدت الجلسة قبل موعدها دون إخطاره أو إبلاغ محاميه.
وأسفر ذلك عن حكم بالسجن لثلاثين يوما على هارون لعدم مثوله أمام المحكمة.
متحدث باسم الخارجية البريطانية: "نحن على اتصال بالمواطن البريطاني منذ القبض عليه في دبي في يوليو/ تموز، ونوفر له المساعدة".

BBC
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout