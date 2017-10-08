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الكشف عن محتوى الوثيقة التي عثر عليها في غرفة قناص لاس فيغاس

8
OCTOBER
2017
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كشف حراس الفندق، الذي وقع فيه الهجوم الأحد الماضي، في مدينة لاس فيغاس، عن وثيقة سجل فيها القاتل حسابات متعلقة بالقنص والأماكن، التي سيستهدفها، لقتل أكبر عدد ممكن من الناس.
تحدث عن المعطيات الوثيقة، لقناة "CBS"، حراس الفندق، الذين شاركوا في عملية اقتحام غرفة منفذ الهجوم ستيفن بادوك، وشاهدوا جثته والسلاح الذي استخدمه لقناة "CBS".

كذلك أكد ضابط الشرطة، ديفيد نيوتن، أنه رأى ورقة بعد اقتحام الغرقة على طاولة بجانب السرير، سجل فيها منفذ الهجوم المسافة بينه وبين من يريد استهدافهم، وكذلك ارتفاع مكانه عن الهدف، موضحا أن هذه الحسابات، استخدمها ستيفن بادوك لتحديد أهدافه بدقة حتى لا يخطئها.

تجدر الإشارة إلى أن ستيفن بادوك فتح النار يوم الأحد الماضي، على تجمع في حفل موسيقي في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، وأوقع نحو 60 قتيلا بالإضافة إلى مئات المصابين.

وقالت الشرطة المحلية إن المهاجم من سكان المنطقة ويبلغ عمره 64 عاما، وقد أطلق النار من الطابق الثاني والثلاثين من فندق "ماندالاي باي" على حفل موسيقي في الهواء الطلق حضره 22 ألف شخص.

المصدر: وكالات

روسيا اليوم
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